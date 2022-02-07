'Satırla dehşet' ağır cezalık! "Bu mahallenin ağası biziz"

Olay, 29 Temmuz 2020'de, Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. Kıvanç B., arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösteren Kıvanç B.'nin, iddiaya göre, elindeki silah ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan 1 gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yemek borusu parçalanan ve 2 ayda 21 kilo veren Eren K. de 22 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
SATIRLI SALDIRGAN SERBEST KALDI
Kıvanç B.'nin amcası Gökhan B., 5 Ağustos 2020'de, Eren K.'nin arkadaşı Abdullah Y.'ye sokak ortasında saldırdı. İddiaya göre Gökhan B., Abdullah Y.'yi, Eren'i hastanede ziyaret ettiği için darbetti. Gökhan B., önce Abdullah Y.'nin başına tahta tabureyle vurdu daha sonra belinden çıkardığı satırla yaraladı. Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
'BU MAHALLENİN AĞASI, PAŞASI BİZİZ'
Olayın ardından Bursa 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; mağdur ile sanık arasında Eren K. ve Kıvanç B. arasında geçen silahlı yaralama nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Geçen yıl 5 Ağustos'ta, Yeşilova Caddesi Hürriyet Meydanı'ndaki iş yerinde sanığın, mağdurun kolundan çekiştirmeye çalışınca aralarında tartışma çıktığı, sanığın mağdura 'Sıra sende, sen neredeydin? Seni öldürmeye götüreceğim. Bu mahallenin ağası, paşası biziz. Kıvanç'ın kim olduğunu kanlı şekilde göstereceğim' sözleri iddianamede yer aldı.