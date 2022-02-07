'Satırla dehşet' ağır cezalık! "Bu mahallenin ağası biziz"





'8 DEFA BANA HAMLE YAPTI'

Mağdur Abdullah Y. ise duruşmada, "Yakın arkadaşım Eren K. vuruldu. Ben de ona hastanede destek oldum. Kurban Bayramı'nda benim hatırlamadığım bir numara beni aradı. Konuşmak için beni Hürriyet Meydanı'na çağırdı. Ben de kabul etmedim. Bunun üzerine hakaret içerikli sözler söyledi. 'Geleceksin, Hürriyet Meydanı'nda konuşacağız' dedi. Kabul etmeyince, 'Senin işyerini biliyoruz, sana da aynısını yaşatacağız' dedi. 4 gün sonra bir çiğ köfteci dükkanın önünde bulunduğum sırada, bir kişi beni görünce, 'Seni arıyordum, kaç gündür neredesin sıra sende' diye söylemde bulundu. Beni kolumdan tuttu, 'Seni öldürmeye götüreceğim' dedi. Gitmemek için kapının kolunu tuttum, yumruk atmaya başladı. Yere düştüm, tabureyi alıp kafama ve sırtıma vurdu. Belinden bir şey çıkardı, boynuma doğru hamle yaptı. Boynumu kollamak isterken koluma denk geldi. 8 defa bıçakla bana hamle yaptı. Kaçmaya çalıştım ancak yanındaki arkadaşı beni engelledi. Kaçarken sanık peşimden 2 dakika kovaladı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ, KARARDA ETKİLİ OLDU

Müştekinin avukatı Burcu Özcan Yıldız, sanığın, tutuklandığı sırada gazetecilere 'Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin' sözünü mahkeme hakimine hatırlatarak, cezalandırılmasını talep etti. Savcı da sanığın Abdullah Y.'ye husumet beslediğini, Adli Tıp Kurumu raporuna göre hayati tehlike oluşturacak şekilde mağduru yaraladığını, kamera görüntüleri incelendiğinde de hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye satırla saldırdığını belirterek, bu eylemin TCK 81/1 maddesi gereğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu oluşturduğu yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de sanık Gökhan B.'nin Abdullah Y.'ye yönelik eylemin 'ağırlaştırılmış kasten yaralama' kapsamında olduğunu belirterek dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.