5 ton küçük çıktı! Hepsini geri bıraktı

"BU BALIKTAN PARA BEKLEMEMEK GEREKİYOR"

Gırgır teknesinin reisi Erhan Çiftçi, "Çanakkale'nin kuzeyinde, Ceyhun bölgesinde istavrit diye denize bıraktığımız ağlardan yasal olmayan boyda yani kıraça dediğimiz balık çıktı. Biz de balıkları canlı olarak doğaya geri bıraktık. Bu balıktan para beklememek gerekiyor. Bu balığın doğada olması gerekiyor. Sürdürülebilir bir balıkçılık için herkesin böyle yapmalı" dedi.

"BÜYÜ DE GEL"

Erhan Çiftçi, sosyal medya hesabından ise "Büyü de gel. Doğa insan kaynaklı yok olduğu gibi yine insan kaynaklı toparlanabiliyor. Biz de doğaya ve sürdürülebilir balıkçılığa bir katkımız olsun dedik. Küçük boyda istavrit balığını Çanakkale Boğazı'na geri bıraktık" mesajını paylaştı.