Geçen hafta çarşamba günü mübarek üç aylar başladı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili de idrak edildi. Bu nedenle önemli gün tarihlerini merak eden Müslümanlar kandil günleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...