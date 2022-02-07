Geçen hafta çarşamba günü mübarek üç aylar başladı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili de idrak edildi. Bu nedenle önemli gün tarihlerini merak eden Müslümanlar kandil günleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili