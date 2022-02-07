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    Sakarya meydan savaşı! Düğün salonu karıştı

    Sakarya'nın Erenler İlçesi Yunus Emre Düğün Salonu'nda S.K. ile S.Ö. isimli çiftin düğün töreninde kavga çıktı. Çiftin nişan töreninde de kavga çıkardığı öğrenilen iki kişi, önceki gün yapılan düğün töreninde de salona girip karşı tarafa saldırdı.

    Sakarya meydan savaşı!

    Sakarya'nın Erenler İlçesi Yunus Emre Düğün Salonu'nda S.K. ile S.Ö. isimli çiftin düğün töreninde kavga çıktı. Çiftin nişan töreninde de kavga çıkardığı öğrenilen iki kişi, önceki gün yapılan düğün töreninde de salona girip karşı tarafa saldırdı.

    Bir anda sandalyeler havalarda uçuşurken, taraflar birbirine acımadan vurmaya başladı. Kavga, Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Diriliş Meydanı'na taştı.

    HALAY HAVASI KISA SÜRDÜ

    POLİS YETİŞTİ
    Bölgeye gelen Çevik Kuvvet ekipleri, tarafları ayırmakta zor anlar yaşadı. Jop ve biber gazıyla olaya müdahale eden polis, kavga eden tarafları güçlükle kontrol altına aldı. Gelin ve damat görevli polis ekip aracıyla düğün salonundan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Gelin ve damadın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayda 26 kişinin hastanelik olduğu ve çok sayıda kişinin de olay yerinde ve ayakta tedavi edildiği açıklandı.

    GELİN VE DAMAT, UCUZ KURTULDU

    Hüseyin CUMALI

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