Çifte nakil Mehmet Ali Güler'i 13 yıl yaşattı

Antalya'da yaşayan ve torna işçisi olan Mehmet Ali Güler (42), 2009'da kalp yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. Tedavi gördüğü sırada 3 kez kalbi durunca böbrekleri de iflas etti. İyileşmesi için tek yol nakildi. Güler'e müjdeli haber 10 Mayıs 2009'da Konya'dan geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Bekir Harmankaya'nın organları Mehmet Ali Güler'e uyumlu çıkınca hemen nakile karar verildi. Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından genç adama aynı anda hem kalp hem de böbrek nakli gerçekleştirildi.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından Güler hızla iyileşti. Hatta 2010'da dünyaya gelen oğluna, kalbini ve böbreğini taşıdığı Bekir Harmankaya'nın ismini verdi. Ancak bu mucize devam edemedi. Geçtiğimiz günlerde fenalaşan Güler, kaldırıldığı hastanede hayatanı kaybetti.



Eşi Arife ve oğulları, "Corona'yı yenmişti. Her şey düzeldi derken bizi yasa boğdu. Acımızın tarifi yok" diyerek üzüntülerini dile getirdi. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)