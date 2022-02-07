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    Çifte nakil Mehmet Ali Güler'i 13 yıl yaşattı

    Türkiye'nin ilk kez hem böbrek hem de kalp nakli yapılan hastası Mehmet Ali Güler'den acı haber geldi. İşte haberin detayları ve 7 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz diğre haberler...

    Çifte nakil 13 yıl yaşattı

    Antalya'da yaşayan ve torna işçisi olan Mehmet Ali Güler (42), 2009'da kalp yetmezliği hastası olduğunu öğrendi. Tedavi gördüğü sırada 3 kez kalbi durunca böbrekleri de iflas etti. İyileşmesi için tek yol nakildi. Güler'e müjdeli haber 10 Mayıs 2009'da Konya'dan geldi. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Bekir Harmankaya'nın organları Mehmet Ali Güler'e uyumlu çıkınca hemen nakile karar verildi. Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından genç adama aynı anda hem kalp hem de böbrek nakli gerçekleştirildi.

    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından Güler hızla iyileşti. Hatta 2010'da dünyaya gelen oğluna, kalbini ve böbreğini taşıdığı Bekir Harmankaya'nın ismini verdi. Ancak bu mucize devam edemedi. Geçtiğimiz günlerde fenalaşan Güler, kaldırıldığı hastanede hayatanı kaybetti.

    Eşi Arife ve oğulları, "Corona'yı yenmişti. Her şey düzeldi derken bizi yasa boğdu. Acımızın tarifi yok" diyerek üzüntülerini dile getirdi. (ERDOĞAN ÖZTÜRK)



    HEIMLICH NURGÜL
    İLK yardım hayat kurtardı. İstanbul Beykoz'da ailesiyle seyir halindeki otomobilde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Aracı durduran annesi çığlık çığlığa yardım istemeye başladı. Bu sırada bir mağazanın çalışanı Nurgül Arslan, hemen bebeği kucağına aldı. 'Heimlich manevrası' ile bebeğin tekrar nefes almasını sağladı. "Ben de bir anneyim. Başkası da aynı şeyi yapardı" açıklaması yaptı.



    EN BÜYÜK SUCUKLU YUMURTA
    Eskişehir Sivrihisar'da Dövme Sucuk Festivali yapıldı. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapmak için yüzlerce aşçı kolları sıvadı. Festivalde toplam 6 ton sucuk saatler içerisinde tüketilirken, bir rekora da imza atıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün de katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapıldı. Sucuklu yumurta için 450 kilogram sucuk ve 3 bin adet yumurta kullanıldı.



        KANSERİ YENDİ ŞAMPİYON OLDU
        MANİSA'DA yaşayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş (36), pankreas kanserine yakalandı. Ancak hayata sımsıkı sarıldı. Bir yandan hastalığı atlattı bir yandan da sporu ve öğrencilerini bırakmadı. İlk kez katıldığı 30'uncu Yıl Spor Toto Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda masterler kategorisinde 2 kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. "Sporla zinde kalıyorum. Başarmak için uğraşıyorum" açıklaması yaptı.

        YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
        İSTANBUL'DA yaşayan Şeyma S., eşi Onur S. ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Onur S. "Eşim sık sık eski sevgilisinden bahsediyor. Benimle evlendiği için pişman olduğunu söylüyor" diyerek mahkemenin kapısını çaldı. Ancak yerel mahkeme, boşanma davasını yetersiz gerekçe ile reddedince genç adam dosyayı temyize taşıdı. Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Sürekli eski sevgilisinden bahseden Şeyma S'nin kusurlu olduğunu belirterek çiftin boşanmasında karar kıldı. (Mevlüt HASGÜL)



        BABA MUTLULUK
        İSTANBUL'DA yaşayan Ömer Faruk Erkan (19), doğuştan böbrek hastasıydı. İyileşmesi için tek yol nakil olmasıydı. Geçtiğimiz günlerde babası İzzet Erkan'dan alınan böbrekle hayata bağlandı. Oğluna hayat veren baba, "Madem iki tane böbreğimiz var, oğlumla paylaşalım dedik. Şimdi ikimiz de iyiyiz" dedi. (Didem SEYMEN)



        BU KARE İÇİN 46 KİLO VERDİ
        ELAZIĞ'DA Suat Yıldız, 150 kiloya çıktı. Bacak bacak üstüne atamadı. AMELİYAT önerilerini bir kenara attı. Diyete başladı. 10 ayda 46 kilo zayıfladı.
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