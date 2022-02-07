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    Avukatın acı davası: Kadeşinin öldüğü kaza karşısına çıktı

    İrem Özdemir, trafik kazasında can verdi. Davasını, hukuk fakültesini bitiren ağabeyi Ahmet üstlendi. Sözleri yürekleri titretti: Kardeşim için sonuna kadar mücadele edeceğim.

    Kardeşim için

    Yürek yakan olay, geçen yıl Bursa Osmangazi'de meydana geldi. Aracıyla polisten kaçan İsmail Kuşaslan, yolun kenarında bekleyen mimar İrem Özdemir'i katletti.

    Ahmet Özdemir

    Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında, kasten öldürme suçundan 22 yıla kadar hapis istendi. Bu sırada hukuk fakültesi öğrencisi olan İrem Özdemir'in ağabeyi Ahmet Özdemir, avukatlık stajını bitirdi.


    İrem Özdemir

    Kardeşinin davasını üstlendi. Mesleğindeki ilk duruşmaya katılan Ahmet Özdemir, "Acı bir tesadüf. Kardeşimin davası, benim meslek hayatımdaki ilk davam olarak karşıma çıktı. Bu da gerçekten benim için üzücü ve yıpratıcı bir süreç oldu ama kader... Duruşmaya annem ve babam da katıldı. Göz göze gelince tuhaf olduk. Annemin, babamın ve kardeşimin vekilliğini üstlendim. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

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