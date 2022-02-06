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    • Yaşam
    • 06.02.2022 09:53
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    • 06.02.2022 09:53
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    Tüm birikimiyle aldı! Üzerine balkon çöktü

    Amasya'da inşaat ustası Mehmet Havza'nın (45) tüm birikimi ile aldığı ikinci el otomobilin üzerine balkon çöktü. Kaskosuz otomobili büyük hasar gören Havza, şikayetçi olduğu bina sahibinden masrafının karşılanmasını istedi.

    Tüm birikimiyle aldı! Üzerine balkon çöktü

    Olay, dün Yüzevler Mahallesi Halkalı Sokak'ta meydana geldi. İnşaat ustası Mehmet Havza, geçen hafta eşinin ziynet eşyalarını da bozdurup, uzun süredir çalışarak yaptığı birikimiyle 105 bin TL'ye ikinci el otomobil satın aldı.

    Havza'nın birkaç kez kullandığı otomobilin üzerine, önüne park ettiği metruk binanın balkonu çöktü. Otomobilde büyük hasar oluştu. Parası yetmediği için kasko yaptıramayan Havza, şikayetçi olduğu bina sahibinden masrafının karşılanmasını istedi.



    'BİNA YIKILSIN, ETRAFA ZARAR VERECEK' DEMİŞLER
    Olayı anlatan Mehmet Havza, "Gürültüye dışarı çıktığımda aracımın üzerine yukarıdan evin balkonunun uçtuğunu gördüm. Bilmiyorum, ne yapacağım. Aracımı yeni almıştım, 1 hafta olmuştu. Ev sahibinin umursamazlığından dolayı balkon yıkıldı daha önceden de dilekçelerimiz mevcut. 'Bu bina yıkılsın yoksa etrafa zarar verecek' dedik. Sahip çıkan olmadı. Bu zararımın karşılanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Tüm birikimiyle aldı! Üzerine balkon çöktü
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