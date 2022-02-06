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    • 07.02.2022 09:22
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    Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022? Recep ayı ibadetleri neler?

    İslam dünyası arama motorları üzerinden Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayı ibadetleri neler? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken, ibadetler yapılırken Recep ayı ile ilgili bilgiler de merak edilmeye başlandı ve Eyyamı biyd orucu ile ilgili ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022?

    Tüm illerden Müslüman alemi mübarek üç ayları idrak etmenin iç huzurunu yaşarken bir yandan da Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022 sorusuna yanıt arıyor. Recep ayının 13, 14, 15. günlerinde İslam dünyası için büyük önem taşıyan Eyyamı biyd orucu ne zaman tutuluyor ve Eyyamı biyd orucunun fazileti de merak ediliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı 2 Şubat itibariyle başladı, peki Recep ayı ibadetleri neler?

    RECEP AYI 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Recep ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 14 Şubat, 15 Şubat ve 16 Şubat tarihlerine denk geliyor. Yani 2 hafta sonra itibaren Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

    Recebi Şerif ayındaki Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı tarihleri şu şekilde:

    Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
    Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
    Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

    RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

    Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Receb'in 13. gününün orucu üç bin sene oruç gibidir. 14. gününün orucu on bin sene gibidir. 15. gün ise on üç bin seneye denktir."

    (Kaynak : İbnü Şahin, es-Süyûti)

    Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

    (Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti)

    (Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

        RECEP AYI İBADETLERİ NELER?

        Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

        Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

        Daha sonra 100 kez;

        Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

        Cenâb-ı Hak, ölüm gelip çatmadan evvel tevbe edenleri, kapısından eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin lisânından, şu hadîs-i kudsî ile bizlere haber veriyor:

        "Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım." (Müslim, Zikir, 22)

        Tevbe etmenin genel olarak belli bir vakti olmamakla birlikte, mübarek gün ve gecelerde, seher vakitlerinde ve namaz arkalarında yapılan tevbelerin kabul edilme umudu, diğer vakitlere göre daha yüksektir.

        Hem mübarek üç ayların ilki, hem de dört haram aydan (Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) bir tanesi olan Receb-i Şerîf ise, tevbe ve istiğfar ayıdır. Çünkü bu aylarda dil ve gönüller temizlenerek Ramazan-ı Şerîf'in bereket ve feyizlerine hazırlanır.

        "Receb ayında istiğfarı çoğaltın!" buyuran Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz, Receb'in hilali gözüktüğünde ashâbına şöyle seslenirdi:

        "Tevbe ayının hilâli gözüktü; Allah Teâlâ'ya bu ayda ilticâ eden, bu ayda O'ndan af isteyenlere müjdeler olsun."

        Şöyle buyrulur: Receb ayının her saatinde Cehennem'den azatlılar vardır. Bu ayda çokça tevbe ve istiğfarla meşgul olunmak sûretiyle, kişinin o saatlerden birine denk gelmesi ve Cehennem'den âzad olunması umulur.
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        Haberler Güncel Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman 2022? Recep ayı ibadetleri neler?
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