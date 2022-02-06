Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.02.2022 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2022 09:20
    ABONE OL

    Polatlı’da trafik kazası: 3 yaralı

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde asker davetine giden otomobile arkadan bir araç çarptı. Çarpma sonucunda 2 otomobil şarampole yuvarlanırken kazada 3 kişi yaralandı.

    Polatlı’da trafik kazası! Asker davetine giderken...

    Kaza, akşam saatlerinde Polatlı-Ankara E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polatlı'dan Temelli istikametine asker davetine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 71 AV 071 plakalı otomobile, A.Ş. yönetimindeki 06 YFY 30 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil şarampole uçtu.

    Polatlı'da trafik kazası 3 yaralı

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri O.K ve araç içerisinde bulunan 2 kişiyi Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle E-90 Karayolunda trafik akışı polis ve jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak verildi.

    Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından E-90 karayolu üzerinde trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tesbihi elinden hiç bırakmadı! Ece Erken konuştu
    Haberler Yaşam Polatlı’da trafik kazası: 3 yaralı
        SON DAKİKA