Polatlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri O.K ve araç içerisinde bulunan 2 kişiyi Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza nedeniyle E-90 Karayolunda trafik akışı polis ve jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak verildi.

Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından E-90 karayolu üzerinde trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.