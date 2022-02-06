TOGEMDER’den Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

EMİNE ERDOĞAN'I RETWEETLEDİ

Emine Erdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden Emine Erdoğan'ı retweet etti.

MESAJLAR ART ARDA GELDİ

Erdoğan'ın, koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'ŞİFALAR DİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte fotoğrafını yayınlayan TOGEMDER, mesajında şu ifadeleri kullanıldı:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Onursal Başkanımız Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir,Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz."