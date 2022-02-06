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    • Yaşam
    • 06.02.2022 22:13
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    • 06.02.2022 22:16
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    Bursa'da feci olay! Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü

    Bursa'da Recep Güleş isimli bir vatandaş uydu anteni taktırmak için çağırdığı tamircilerle çatıya çıkmak isterken dengesini kaybederek 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü.Güleş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Recep Güleş isimli bir vatandaş(35) uydu anteni taktırmak için çağırdığı tamircilerle çatıya çıkmak isterken dengesini kaybederek 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü.

    Olay İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Recep Güleş, yeni taşındığı daireye uydu anten taktırmak için tamirci çağırdı.

    Gelen tamircilere yol göstermek için 5 katlı binanın çatısına yönelen Güleş, çatıya çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

    Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Güleş, kanlar içerisinde kaldı. Bulunduğu yerden yakınları tarafından güçlükle çıkarılan Güleş, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Güleş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da feci olay! Anten taktırmak için çatıya çıkarken asansör boşluğuna düştü
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