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    • Yaşam
    • 06.02.2022 18:13
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    • 06.02.2022 18:54
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    Zeytinburnu'nda hırsızlık! Dükkan sahibi hırsızları tekerlekli sandalyeyle kovaladı

    Zeytinburnu'nda tekel bayiine giren iki hırsız iş yeri sahibinin engelli olmasını fırsat bilerek hırsızlık yaptı. İş yeri sahibi hırsızları tekerlekli sandalyesiyle kovalarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Tekerlekli sandalyeyle hırsız kovaladı

    Zeytinburnu'nda bir dükkan sahibi hırsızlık yapan 2 kişiyi tekerlekli sandalyeyle kovaladı.

    Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Tekel bayisi işleten Murat Emrak'ın iş yerine iki yabancı uyruklu kişi geldi. İçki fiyatlarını soran ikili iş yeri sahibinin tekerlekli sandalyede olduğunu fark etti.

    Yaklaşık 800 lira değerindeki içki şişelerini alan kişiler kaçtı. Tekerlekli sandalyedeki Murat Emrak, kaçan hırsızların peşinden gitti ancak yakalayamadı.

    "DURUMUMDAN FAYDALANARAK DOLAPTAN VE RAFTAN AĞIR ALKOL ÇALDILAR"
    Yaşanan olayı anlatan tekel bayi sahibi Murat Emrak, "2 Afgan misafirimiz, ben misafir diyorum onlara, dükkana gelip bir şeyler sordular. Ufak tefek bir alışveriş yaptılar. Bu sırada engelli olduğumu farkettiler, belki daha önce de tespit etmiş olabilirler. Durumumdan faydalanarak dolaptan ve raftan ağır alkol bir kaç şişe ürünü çalıp kaçtılar. Peşlerinden gittim o anki refleksle ama maalasef yakalayamadım. Daha önce de bir defa başıma gelmişti yakaladım. 700-800 lira civarı bir zararım var" dedi.

    "VÜCUTLARINDA ENGEL OLMAYAN, BEYNİNDE VE ZİHNİNDE ENGEL OLAN HIRSIZLAR"
    Murat Emrak şunları söyledi:

    "Bakışlarından bir şey yapacaklarını hissettim sezdim. Tekerlekli sandalyede olduğumu gördüler. Konuşmalarından farklı bir olay yaşayacağımı hissettim ama bu kadarını beklemedim. İlk etapta alkol fiyatlarını sordular.

    Hırsızlık kötü bir olay ama ben engelimle bu kadar savaş verirken sabahın köründe gelip gecenin yarısına kadar ekmeğimin peşindeyken vücutlarında engel olmayan, beyninde ve zihninde engel olan hırsızlar tarafından mağduriyeti yaşamam beni üzdü"

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    Haberler Yaşam Zeytinburnu'nda hırsızlık! Dükkan sahibi hırsızları tekerlekli sandalyeyle kovaladı
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