Zeytinburnu'nda hırsızlık! Dükkan sahibi hırsızları tekerlekli sandalyeyle kovaladı

"VÜCUTLARINDA ENGEL OLMAYAN, BEYNİNDE VE ZİHNİNDE ENGEL OLAN HIRSIZLAR"

Murat Emrak şunları söyledi:

"Bakışlarından bir şey yapacaklarını hissettim sezdim. Tekerlekli sandalyede olduğumu gördüler. Konuşmalarından farklı bir olay yaşayacağımı hissettim ama bu kadarını beklemedim. İlk etapta alkol fiyatlarını sordular.

Hırsızlık kötü bir olay ama ben engelimle bu kadar savaş verirken sabahın köründe gelip gecenin yarısına kadar ekmeğimin peşindeyken vücutlarında engel olmayan, beyninde ve zihninde engel olan hırsızlar tarafından mağduriyeti yaşamam beni üzdü"