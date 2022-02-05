Tarabya'da öfkeli koca dehşeti kamerada! Aldatıldığını öğrendi iki şarjör mermi boşalttı

Sarıyer Tarabya'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda bir şahıs, Çayırbaşı Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde silahıyla havaya bir şarjör boşalttı. Şahıs, ardından lüks otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerde kıraathanenin kapısına 1 adet, camına ise 2 adet kurşun isabet ettiğini ve yerde 13 adet boş kovan olduğunu tespit etti.
Çalışmalara devam eden Sarıyer polisi, işyeri sorumlusu Hıdır G. ile görüştüğünde havaya ateş açan şahsın daha önceden aralarında sorun yaşadığı Haydar Düdükçü (58) olduğunu belirledi. Şahsın 34 HD 5063 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden polis, adresini belirleyerek evine gitti. Burada şahsın kızı Makbule Sıla Düdükçü ile görüşen Sarıyer polisi, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şahsın evinin önünde de tabancayla havaya ateş açarak bir şarjör boşalttığını tespit etti.
EV HAPSİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olay yerinde 14 adet boş ve 1 adette dolu fişek bulan polis ekipleri, Haydar Düdükçü'yü olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit-mala zarar verme" suçlarından adli işlemleri yapılan Haydar Düdükçü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.