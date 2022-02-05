Tarabya'da öfkeli koca dehşeti kamerada! Aldatıldığını öğrendi iki şarjör mermi boşalttı





"HEDEF GÖZETMEDEN YA DA BİRİNE ATEŞ ETMEK ANLAMINDA YAPMADIM"

Olayla ilgili konuşan Haydar Düdükçü, "Ateş açmak, bilinçsizce demeyelim de hedef gözetmeden ya da birine ateş etmek anlamında yapmadım. Sadece havaya bir şarjör mermi sıktım. Boşandığım eski eşim mahalleye gelmiş. Bu mahallede kızım oturuyor, kızımın yanına gelmiş. Daha öncesinde ben kızıma kırmızı çizgilerim olduğunu söylemiştim. Kırmızı çizgilerimden biri de ayrılmış olduğum yani boşandığım eşimle görüşülmemesi konusundaydı. 'Görüştüğünüz taktirde benimle görüşemezsiniz' demiştim. Eski eşimin mahalleye geldiğini duydum. Duyduktan sonra da kızıma 'Benim hasmım olan biriyle görüştünüz, ben de hasımlara hasım muamelesi yaparım' gibi bir cümle kullandım. Sonrasında bir şarjör mermiyi hedef gözetmeden havaya sıktım, boşalttım. Eski eşimin beni uzunca bir süre aldattığını boşandıktan sonra öğrendim. 2013 yılında şimdiki eşi ile tanışıklığı varmış. Benim tespit edebildiğim 2013, belki daha da öncesinde de olabilir. Aldatmış işte beni, aldatma da sadece yatma ya da başka bir anlamda değil. Haberim olmadan birileri ile beraberliği varmış. Arkadaşı olabileceğini düşünebilirsiniz ama öyle değil. Bunun yanında şimdiki eşi olan kişi, o dönemde o da evliymiş. Yani her ikisi de evliyken beraberlermiş. Beş yıl boyunca öyle ya da böyle beni aldatmış. Ben bu aldatılma meselesini boşandıktan sonra öğrendim" dedi.



"ŞARJÖR BOŞALIRKEN İÇİMDEKİ ÖFKE DE BOŞALIYOR GİBİYDİ"

Haydar Düdükçü, "Boşandıktan sonra aldatıldığımı öğrenmiş olmam aldatılmayı ortadan kaldırmaz. Sadece sonradan öğrendim. Allah'ın iyi kuluymuşum ki sonradan öğrendim. Eğer evlilik birliği içerisindeyken öğrenmiş olsaydım şimdi onlar mezarda olurdu, ben ise hapiste olurdum. Korkutma ya da gözdağı vermek gibi bir niyetim yoktu. Karadeniz insanının hırçınlığı ve silaha olan merakıyla birlikte boşalma anlamında yaptım. Yani sanki şarjör boşalırken içimdeki öfke de boşalıyor gibiydi. Mermiyi sıktıkça içimdeki öfkeyi de dışarı atmış oldum. Birilerini yaralamak, tehdit etmek gibi bir amacım yoktu. Zaten atarken de söyledim, hasmımla görüşüyorsunuz ve sonra bana gelip görüşmek istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu ben demedim, torunum olduktan sonra torunumu getirip göstermek istediler, ben de kabul ettim. Torunumu getirdiler, gördüm, takısını falan taktım. O zaman da söyledim, 'Anneniz bana ihanet etti ve o artık benim hasmımdır' diye. Bana yaptığı ihanetin bir bedeli vardır ve dolayısıyla da benim hasmımdır, benim hasmımla beraber olan yine benim hasmım olur. Bunu söylediğim halde ertesi gün anneleri utanmadan, rezilce bir şekilde mahalleye geliyor. Artık mahalledeki herkes biliyor bana yaptığı ihaneti. Buna rağmen mahalleye geliyorsa o da onun terbiyesizliğidir. Kızını görmeye gelmiş, olabilir gelsin. Sonuç olarak kızıma sadece bunları anlatmaya çalıştım. Bütün bu olanlara bir öfkenin boşaltılması diyelim" şeklinde konuştu.