Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.02.2022 10:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 10:16
    ABONE OL

    Çiğ köfteciye giren hırsız sadaka kutusunu çaldı! SMA hastası için para toplanan kumbarayı görmedi

    Arnavutköy'de bir kişi girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. İşletmeci Mustafa Sinan "Neyse ki tezgahta SMA hastası bir yavrumuzun yardım kampanyası kumbarasını görüp çalmamış hırsız. Sadaka kutusunda da 700 lira vardı ancak SMA hastası kardeşimizin yardım kumbarası çalınmış olsaydı bu bizleri çok yaralardı" dedi.

    DHA
    Hırsız SMA kumbarasını görmediği için mutlular

    Arnavutköy'de Mustafa Sinan'a ait çiğ köfte dükkanına müşteri gibi giren bir kişi, tezgahta bulunan sadaka kutusunu kolunda tuttuğu hırkasının altına koyarak çaldı.

    Sadaka kutusunda 700 liraya yakın yardım parasının olduğunu söyleyen sahibi Mustafa Sinan, "Neyse ki tezgahta SMA hastası bir yavrumuzun yardım kampanyası kumbarasını görüp çalmamış hırsız.

    Sadaka kutusunda da 700 lira vardı ancak SMA hastası kardeşimizin yardım kumbarası çalınmış olsaydı bu bizleri çok yaralardı" dedi. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme itti
    Haberler Yaşam Çiğ köfteciye giren hırsız sadaka kutusunu çaldı! SMA hastası için para toplanan kumbarayı görmedi
        SON DAKİKA