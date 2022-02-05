Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti! İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranları

ISTRANCALAR DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Istanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Elmalı barajında doluluk oran yüzde 88.38'e, Ömerli barajında yüzde 84.2'ye çıktı. İstanbul'da Sazlıdere barajı hariç tüm barajlarda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.