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    • Yaşam
    • 05.02.2022 09:18
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    • 05.02.2022 09:32
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    Mahkemeden emsal karar! Online kreş eğitiminde para iadesi

    Adana 3. Tüketici Mahkemesi emsal bir karara imza attı. Bir ailenin başvurusu üzerine mahkeme "Okul öncesi eğitimin yüz yüze yapılması gerekir" dedi ve kreş ücretinin iadesine karar verdi.

    Mahkemeden okul öncesi eğitimi kararı

    Adana 3. Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için kritik bir karara imza attı.

    Dava dosyasına göre, Adana'da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3.5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.

    GÜNDE 10 DAKİKA
    Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10'ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3.5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti.

        Kesti Ailesi de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti. Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı'na yaptığı başvuru da reddedilince Nazlı Kesti, Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

        "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YÜZ YÜZE YAPILMASI GEREKİR"
        24 Aralık 2021 tarihinde davayı karara bağlayan mahkeme, "Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir" diyerek ödenen kreş ücretinin iadesine karar verdi.
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