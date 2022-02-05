Mahkemeden emsal karar! Online kreş eğitiminde para iadesi

Adana 3. Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için kritik bir karara imza attı.
Dava dosyasına göre, Adana'da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3.5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.
GÜNDE 10 DAKİKA
Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10'ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3.5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti.