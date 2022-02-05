Mahkemeden emsal karar! Online kreş eğitiminde para iadesi

Kesti Ailesi de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti. Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı'na yaptığı başvuru da reddedilince Nazlı Kesti, Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.