İstanbul'da panik anları! Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, 3 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.