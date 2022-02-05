Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.02.2022 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 09:42
    ABONE OL

    İstanbul'da panik anları! Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu

    İstanbul'da panik anları yaşandı. Kadıköy’de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, bina sakinleri bir süre tedbir amacıyla tahliye edildi.

    DHA
    İstanbul’da panik anları! Binanın önünde çökme...

    Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

    BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, 3 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.

    İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti. Yapılanan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edildi.

        ÇUKUR DOLDURULACAK
        Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi.

        İş yerinin önünde oluşan yaklaşık 5 metrelik çukur havadan drone ile görüntülendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’daki gizemli kazıdan şok detaylar
        Haberler Yaşam İstanbul'da panik anları! Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu
            SON DAKİKA