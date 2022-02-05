İzmir'deki kan donduran cinayet: Valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu!

VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.