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    • Yaşam
    • 05.02.2022 18:12
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    • 05.02.2022 18:12
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    Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi tarihi!

    İslam alemi için son derece önemli olan üç aylar bu hafta başladı. Müslümanlar mübarek aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşarken Ramazan Ayı'nın ne zaman başlayacağı ve Kadir Gecesi'nin hangi tarihte idrak edileceğini de merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi!

    Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimi araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği üç ayların gelmesiyle merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi tarihi nedir? İşte detaylar...

    KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 27 Nisan günü idrak edilecek.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

        2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
        3 Şubat: Regaib Kandili
        27 Şubat: Miraç Kandili
        17 Mart: Berat Kandili
        2 Nisan: Ramazan başlangıcı
        27 Nisan: Kadir Gecesi
        1 Mayıs: Arefe
        2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
        8 Temmuz: Arefe
        9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
        30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
        8 Ağustos: Aşure Günü
        7 Ekim: Mevlid Kandili
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        Haberler Yaşam Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi tarihi!
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