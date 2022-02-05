Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimi araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği üç ayların gelmesiyle merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi tarihi nedir? İşte detaylar...