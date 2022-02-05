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    • Yaşam
    • 05.02.2022 19:21
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    • 05.02.2022 19:21
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    Bu acıya yürek dayanmaz! Askeri birliğine teslim olmaya giderken kazada hayatını kaybetti

    Çorum'da asker olmak için yola koyulan 22 yaşındaki Kemal Çalışkan, otoyolda arızalanan bir tırın otomobiline çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere askeri birliğe teslim olmaya gittiği öğrenildi.

    DHA
    Asker olmak için yola çıktı! Yaşamını yitirdi

    Çorum'da arızalanan TIR'ın geriye kayarak çarptığı otomobildeki Kemal Çalışkan (22) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı da yaralandı. Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere askeri birliğe teslim olmaya gittiği öğrenildi.

    Kaza, Samsun- Ankara karayolu Sıklık mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Un yüklü UU 887-V yabancı plakalı TIR, rampada arızalandı. Bu sırada geriye kayan TIR, arkadan gelen 66 LP 131 plakalı otomobile, ardından refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Otomobilden çıkarılan ve kalp masajı yapılan Kemal Çalışkan kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Yaşar Coşar ve Onur Eker ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle karayolunun Samsun istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

    Kazada hayatını kaybeden Kemal Çalışkan'ın vatani görevini yapmak üzere Yozgat'tan yola çıkarak askeri birliğine teslim olmaya gitmekte olduğu öğrenildi.

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