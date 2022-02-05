İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 50 milyon euro değerinde kimyasal madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve kontrol faaliyetleri neticesinde, Çin'den gönderilen ve Türkiye üzerinden transit olarak Kuzey Makedonya'ya iletilmek istenen bir kargo riskli olarak tespit edildi.
Söz konusu kargodan analiz için numune alan ekipler, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarında analizleri gerçekleştirdi. Yapılan testler sonucunda kimyasal maddenin beyan edildiğinin aksine, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığını belirlendi.
İKİ ÜLKEDEN ORTAK OPERASYON
Gümrük Muhafaza birimlerince Kuzey Makedonya makamları ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde uluslararası ortak operasyon için düğmeye basıldı.