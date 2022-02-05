İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 50 milyon euro değerinde kimyasal madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve kontrol faaliyetleri neticesinde, Çin'den gönderilen ve Türkiye üzerinden transit olarak Kuzey Makedonya'ya iletilmek istenen bir kargo riskli olarak tespit edildi.