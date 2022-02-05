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    • Yaşam
    • 05.02.2022 15:41
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    • 05.02.2022 15:43
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    Başıboş pitbull köpeğini çamaşır ipiyle bağladı! Yoldan geçenler oyun oynadı

    Adana’da sokağa bırakılan pitbull cinsi köpeği esnaf çamaşır ipiyle kapıya bağladı, yoldan geçen vatandaşlar oyun oynadı. Ekipler sokağa bırakılan hayvanı barınağa götürdü.

    İHA
    Pitbullu çamaşır ipiyle bağladı

    Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi 68066. Sokağa sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pitbull cinsi köpek bırakıldı. Başıboş köpeği gören Hasan Eryılmaz isimli esnaf, hayvanı kimseye zarar vermesin düşüncesiyle çamaşır ipiyle kapıya bağladı.

    Ardından Eryılmaz polise haber verdi. Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaşlar ise köpekle oyun oynadı. Köpekle oynayan Sami Yılmaz isimli vatandaş, pitbullun yavru olduğunu ve korkmadığını söyledi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise Adana Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler hayvanı alıp barınağa götürdü.

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    Haberler Yaşam Başıboş pitbull köpeğini çamaşır ipiyle bağladı! Yoldan geçenler oyun oynadı
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