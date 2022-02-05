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    • Yaşam
    • 05.02.2022 21:32
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    • 05.02.2022 21:39
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    İstanbul Bebek'te gece yarısı bir mekana kurşun yağdırmıştı! O kişinin kimliği belli oldu

    İstanbul Bebek'te geçtiğimiz gün gece yarısının ilerleyen saatlerinde bir kişi arabasından inerek lüks bir mekana kurşun yağdırmıştı. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri saldırganın kimliğini belirledi. Saldırganın kurşun yağdırdığı mekandan geçen ay çıkarıldığı anlaşıldı.

    Bebek’teki saldırganın kimliği belli oldu

    İstanbul Bebek'te saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bir kafeteryada ortalık karıştı.

    Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı.

    Yağmur Ağkaya'nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        GEÇTİĞİMİZ AY KOVULMUŞ
        Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.

        Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı.

        Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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        Haberler Yaşam İstanbul Bebek'te gece yarısı bir mekana kurşun yağdırmıştı! O kişinin kimliği belli oldu
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