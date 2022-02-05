Antalya'da korkunç kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde sabaha yakın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kendisine ait 07 AKT 343 plakalı otomobil ile evine doğru hareket eden Tufan Keser (23), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çıktı daha sonra ise refüj içerisinde bulunan bir ağacı biçti. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü.