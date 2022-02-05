İş görüşmesinde tiyatro oyuncusuna cinsel saldırı! 'Kadınlar korkmasınlar'

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede A.Ç.'nin çalışmak için iş aradığı sırada sanık Erhan T. ile sosyal medya üzerinden görüştüğü anlatılıyor. Sanık Erhan T.'nin A.Ç.'yi iş görüşmesi için 12 Nisan 2021'de Sancaktepe'ye çağırdığı anlatılan iddianamede, sanığın önce cinsel tacizde bulunduğu, A.Ç.'nin olay yerinden uzaklaşmak istemesi üzerine sanığın 'Seni öldürürüm, buradan çıkamazsın, bağırsan da seni duyan olmaz' diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede sanık Erhan T.'nin A.Ç.'ye cinsel saldırıda bulunduğu anları da şantaj yaparak telefonuna kaydettiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise A.Ç.'nin çamaşırlarında yer alan spermin sanık Erhan T.'nin DNA'sıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği vurgulanıyor. İddianamede Erhan T.'nin "Nitelikli cinsel saldırı", "Kasten yaralama", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçlarından toplamda 16 yıl 10 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.