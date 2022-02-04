Tek yumurta ikizi kardeşler, aynı anda meme kanserine yakalandı (Yaşam haberleri)

Almanya'da 18 Ağustos 1975'te dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Çiğdem Serfiçeli ve Yeşim Akın, geçen yıl 1 hafta arayla meme kanseri olduklarını öğrendi. İzmir'de tedavi sürecinde ikisi de birbirine destek verdi. Kanseri birlikte yenen ikizler, yeniden hayata sarılmanın mutluluğunu dile getirdi. Yeşim Akın, "Kız kardeşime teşhis konulunca ben de tetkik yaptırdım. Benim de meme kanseri olduğum tespit edildi. Direndik, başardık" dedi.

DOKTORLAR UYARIYOR

Uzman Doktor Gülcan Bulut, kanser olaylarında ikiz kardeşlerin mutlaka tetkik yaptırması gerektiğini söyledi. "İkizlerden birinde meme kanseri geliştiyse diğerinde de yüzde 50 risk söz konusu" dedi.

ÖZ DESTEK

ABD'de kalp cerrahı Mehmet Öz, Pensilvanya senatörü olmak için yarışa girdi. Öz'e ülkenin en zengin isimlerinden bazılarının destek verdiği belirlendi. Las Vegas'ın kralı olarak bilinen milyarder Steve Wynn ve eşi Andrea Wynn'ın kampanyaya 11 bin 600 dolar aktardığı kaydedildi. Ticaret eski bakanı Wilbur Ross ve eşi Hilary Ross'un da 11 bin 600 dolar katkı sağladığı öğrenildi. Öz'e kısa sürede toplam 670 bin dolar bağış geldi.

ESKİ BAKANDAN BAĞIŞ

Eski Bakan Wilbur Ross, Öz'ün en yakın ardaşlarından biri...

CİĞER YARASI!

Avrupa Senkrotron Radyasyon Merkezi, Covid-19'un ciğerlerde nasıl bir ölümcül etki yarattığını gözler önüne serdi. Bilim insanları, şu ana kadar geliştirilmiş en röntgen sistemi ile Covid-19'dan yaşamını yitirmiş 54 yaşındaki bir kişinin akciğerlerini görüntüledi. Yayınlanan fotoğrafta Kovid-19'u ağır geçiren hastanın akciğerlerindeki damarların ciddi bir şekilde tıkandığı açıkça gözler önüne seriliyor.

1.3 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca bir milyon 318 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 298'er lira, 4 bilenler 562'şer lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

AŞLIK'INI ÇIKARDI!

Oktay Aşlık, Teknik Direktör Hikmet Karaman'la fotoğrafını kullandı. İzmirli iki futbolcuyu kandırdı. Kayseri'ye transfer umuduyla iki gencin ailesi menajere 100'er bin lira kaptırdı.

13 AY BEKLEDİ İLK GÜN CAN VERDİ

Mardinli Ceylan Öner, 13 ay atama bekledi. Hakkari'ye tayini çıkınca da çok sevindi. Acil tıp teknisyeni olarak ilk gününde işe gitti. Yolu açan kepçenin altında kalarak can verdi.

BİR KOYUN BİR CAN

Adana'da çoban Mehmet Emir, uçuruma yönelen koyunu tutmak istedi. 260 metreden düşerek can verdi.

KAYIP UMUT

Antalyalı eczacı Umut Gökçen'den haber alınamadı. Ailesi, son görüştüğü kişiye suç duyurusu yaptı.

BAYILTAN SEVİNÇ

Bakırköy'de tutuklu A.S, duruşmaya çıkarıldı. Tahliye kararını duyunca sevinçten bayıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

DRİFTE CEZA YAĞDI

Bursa'da Mustafa Y. ve Onur T, drift yapıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. İkisine 16 bin 900 TL ceza uygulandı.