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    • Yaşam
    • 04.02.2022 11:49
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    • 04.02.2022 11:50
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    4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller! 4 Şubat Cuma iftar vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur?

    Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte imsak ve akşam vakitleri de yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan üç aylara 2 Şubat'ta Recep Ayı ile birlikte girdi. Recep Ayı'nın ikinci günü perşembeyi cumaya bağlayan gece de Regaip Kandili idrak edilecek. Bu önemli günlerce milyonlarca müslüman oruç tutuyor. Peki 4 Şubat Cuma sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller...

    4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller...

    Üç ayları oruçlu geçirmek isteyen binlerce kişi Recep Ayının ilk gününden itibaren oruçlarını tutmaya başladı. 2 Şubat'ta başlayan Recep Ayı'nın içerisine mübarek Regaip Kandili de yer alıyor. 3 Şubat Perşembe'yi Cumaya bağlayan gece Regaip Kandili idrak edilecek. Bu önemli günlerde bir çok soru gündeme geldi. Oruç tutacaklar ve namaz kılacaklar imsak ve akşam ezanı vakitleri araştırılıyor. Peki 4 Şubat Cuma sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller...

    4 ŞUBAT CUMA İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?

    Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 4 Şubat 2022 Cuma günü İstanbul'da imsak vakti 06:38'de olacak.

    4 ŞUBAT CUMA İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?

    4 Şubat Cuma günü İstanbul'da akşam ezanı da 18:31'de okunacak.

    Ankara İmsak vakti: 06:22

    Ankara akşam ezanı saati: 18:17

    Diğer illerin imsak vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten Diyanet'in sayfasına ulaşabilirsiniz.

    İL İL İMSAK, AKŞAM VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

    Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

    ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

    Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında bildirilmektedir.Dolayısıyla Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmamalıdır. Bu durumun dinî bir dayanağı yoktur. Öte yandan oruç tutmak isteyen kişinin, sağlığı el veriyorsa bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

        Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

        Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

        Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

        Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

        Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...
        Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

        Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

        Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

        Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

        Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

        Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun.

        Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

        Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
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        Haberler Yaşam 4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller! 4 Şubat Cuma iftar vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur?
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