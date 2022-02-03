4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller! 4 Şubat Cuma iftar vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur?

Üç ayları oruçlu geçirmek isteyen binlerce kişi Recep Ayının ilk gününden itibaren oruçlarını tutmaya başladı. 2 Şubat'ta başlayan Recep Ayı'nın içerisine mübarek Regaip Kandili de yer alıyor. 3 Şubat Perşembe'yi Cumaya bağlayan gece Regaip Kandili idrak edilecek. Bu önemli günlerde bir çok soru gündeme geldi. Oruç tutacaklar ve namaz kılacaklar imsak ve akşam ezanı vakitleri araştırılıyor. Peki 4 Şubat Cuma sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 4 Şubat Diyanet imsak ve iftar saatleri tüm iller...
4 ŞUBAT CUMA İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?
Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 4 Şubat 2022 Cuma günü İstanbul'da imsak vakti 06:38'de olacak.
4 ŞUBAT CUMA İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?
4 Şubat Cuma günü İstanbul'da akşam ezanı da 18:31'de okunacak.
Ankara İmsak vakti: 06:22
Ankara akşam ezanı saati: 18:17
Diğer illerin imsak vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten Diyanet'in sayfasına ulaşabilirsiniz.
İL İL İMSAK, AKŞAM VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.
ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında bildirilmektedir.Dolayısıyla Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmamalıdır. Bu durumun dinî bir dayanağı yoktur. Öte yandan oruç tutmak isteyen kişinin, sağlığı el veriyorsa bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.