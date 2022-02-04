İlk cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Bahar aylarının yakalşamasıyla birlikte cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cemrenin düşeceği tarihi merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte detaylar...
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?
Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.