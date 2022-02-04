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    • Yaşam
    • 04.02.2022 11:55
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    • 04.02.2022 11:55
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    İlk cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

    Şubat ayının gelmesiyle birlikte akıllara gelen ilk konulardan birisi de cemrenin düşeceği tarih oldu. Baharın müjdecisi olarak tarif edilen cemrenin ne zaman toprağa düşeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte merak edilenler...

    İlk cemre ne zaman düşer?

    Bahar aylarının yakalşamasıyla birlikte cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cemrenin düşeceği tarihi merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte detaylar...

    İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

    Cemrenin ilki havaya düşecek. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

        CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
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