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    • Yaşam
    • 04.02.2022 11:58
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    • 04.02.2022 11:58
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    Bayrampaşa'da maganda dehşeti! Oğlum için diyerek havaya ateş açtı

    İstanbul Bayrampaşa'da bir şahıs sokak ortasında gündüz vakti "oğlum için" diyerek havaya ateş açtı. O anları kaydederek sosyal medya hesabında yayınlayan şahıs gözaltına alındı.

    Maganda dehşeti! Oğlum için diyerek havaya ateş açtı

    Bayrampaşa'da sokak ortasında bir kişi "oğlum için" diyerek havaya ateş etti. O anları yanındaki kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği şüpheli gözaltına alındı.

    Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Terazidere'de meydana geldi. Elindeki tabancayla sokağa çıkan Nurettin İleri, "Oğlum için sıkıyorum" diyerek havaya ateş etti. İleri'nin sokak ortasında gündüz vakti havaya ateş etme anlarını da yanındaki bir kişi kaydetti. İhbar üzerine Bayrampaşa Asayiş Şube ekipleri, İleri'yi yakalayarak gözaltına aldı. İleri'nin elindeki tabancanın kurusıkı olduğu belirtildi.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da maganda dehşeti! Oğlum için diyerek havaya ateş açtı
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