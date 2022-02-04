Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.02.2022 11:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 12:15
    ABONE OL

    Yangında yaralanan 8 yaşındaki Dursun Efe Eski yaşamını yitirdi

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında ölen Nehir Eski'nin (11) yaralanan kardeşi Dursun Efe Eski (8) de 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

    DHA
    Yangında yaralanmıştı! Küçük çocuk yaşam savaşını kaybetti

    Adapazarı ilçesi, Evrenköy Mahallesi, 341. Sokak'ta oturan Nuray Eski, 20 Ocak günü engelli çocukları Nehir ile Dursun Efe uyuduktan sonra alt kattaki kayınvalidesinin evine indi. Bir süre sonra kardeşlerin yanındaki elektrikli ısıtıcı, yatağın üzerine düştü.

    Alevler, kısa sürede odayı sardı. Durumu fark edip üst kata çıkan Nuray Eski, çocuklarını kurtarmaya çalıştığı sırada dumandan etkilendi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince evden çıkarılan çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti.

    Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Nehir Eski, yaşamını yitirdi. Dursun Efe Eski ise ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da İstanbul'daki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
        Türkiye’nin nüfusu belli oldu
        Haberler Yaşam Yangında yaralanan 8 yaşındaki Dursun Efe Eski yaşamını yitirdi
            SON DAKİKA