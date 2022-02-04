Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi

Ailenin avukatı Mehmet Balcı, raporların birbirleriyle çeliştiğini ifade ederek, "Farklı görüşte raporlar dosyada yer almaktadır. Bu nedenle titiz bir değerlendirmeyi gerektiren bir durum var. Esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz. Toplanan delillere göre, atılı suçu işlediği kanısındayız, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettik." dedi.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan da sanığın tutukluluğun devamını istedi.

Sanık avukatı Enes Akbulut ise "Sanığın ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği ifadelerde söylediklerinin aksini gösteren hiçbir rapor yoktur. Sanığın kaçma şüphesi yoktur. Dosyaya bu saatten sonra girecek delil kalmamıştır. Gelebilecek en geniş kapsamlı rapordu ve sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Tutuklanmanın devamı mağduriyet yaratacaktır, tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.