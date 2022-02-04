4 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi planlı ya da arıza durumundaki su kesintileri hakkında bilgi almak istiyor. Bu kapsamda da sıklıkla arama motorlarını kullanıyor. Yapılacak kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Peki, 4 Şubat İSKİ su kesintisi sonrası İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte bilgiler...
4 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.