4 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi planlı ya da arıza durumundaki su kesintileri hakkında bilgi almak istiyor. Bu kapsamda da sıklıkla arama motorlarını kullanıyor. Yapılacak kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Peki, 4 Şubat İSKİ su kesintisi sonrası İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte bilgiler...