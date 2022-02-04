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    • Yaşam
    • 04.02.2022 11:05
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    • 04.02.2022 11:05
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    4 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?

    Gün içerisinde İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli su kesintileri yaşanıyor. Kesinti durumları İSKİ tarafından duyuruldu. Bu kapsamda duyurulan arıza ya da planlı su kesintileri araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 4 Şubat tarihli kesintileri haberimizde derledik. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 4 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi listesi

    İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi planlı ya da arıza durumundaki su kesintileri hakkında bilgi almak istiyor. Bu kapsamda da sıklıkla arama motorlarını kullanıyor. Yapılacak kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler İSKİ tarafından duyuruldu. Peki, 4 Şubat İSKİ su kesintisi sonrası İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte bilgiler...

    4 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ

    İlçe : Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:04
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:07
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Çatalca
    Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
    Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.02.2022 09:18
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 04.02.2022 10:53
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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    Haberler Yaşam 4 Şubat İSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri?
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