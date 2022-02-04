Bezos’un 500 milyon dolarlık yüzen sarayı köprü yıkacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Hollanda'da yaptırdığı mega yat bir süredir herkesin dilindeydi. Oceano adlı şirket, 127 metre uzunluğundaki 500 milyon dolarlık dünyanın en büyük yatını açık denize çıkarmak için Rotterdam'ın simgesi olan 144 yıllık tarihi Koningshaven Köprüsü'nü yıkacak. İki haftada sökülecek olan köprü, yat geçtikten sonra tekrar monte edilecek. Projeden sorumlu belediye görevlisi Marcel Walravens "Gemi inşası ve bu sektör etrafında oluşan hareketlilik şehrimiz önemli. Bu yüzden köprünün sökülüp yeniden yapılması kararlaştırıldı" açıklamasını yaptı.

TEPKİ VAR

1878'de yapılmış metal yapının sökülmesi kararı, tepkiyle karşılandı. Rotterdamlı siyasetçi Stephan Leewis, "Bu adam servetini işçi kovarak, vergi kaçırarak yaptı. Biz şimdi bu adam için güzelim tarihi köprümüzü mü yıkacağız?" diyerek duruma tepki gösterdi.