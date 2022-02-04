2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu! Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı

Şikayetvar, 2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri açıkladı. Bir vatandaş restoranda içtiği ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıkmasından şikayetçi oldu ve sitemini şöyle dile getirdi: "Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz. Bu nasıl bir rezalet? Söylenmesi gereken her şeyi siz kendinize söyleyin."

İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.