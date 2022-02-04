2021'in en ilginç şikayetleri belli oldu! Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı

Şikayetvar, 2021 yılında gelen en ilginç şikayetleri açıkladı. Bir vatandaş restoranda içtiği ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıkmasından şikayetçi oldu ve sitemini şöyle dile getirdi: "Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz. Bu nasıl bir rezalet? Söylenmesi gereken her şeyi siz kendinize söyleyin."
İnsanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetleri hakkındaki şikâyetlerini çevrimiçi olarak firma ve şirketlere iletilmesini sağlayan Şikayetvar, 2021 yılının en ilginç şikayetlerini açıkladı.
PAKETİN İÇİNDEN ÖLÜ FARE ÇIKTI
Bir vatandaşın şikayeti gelen kargosu ile ilgili oldu. "İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim."
İDRAR DOLU KOCAMAN POŞETİ FIRLATTI
Siteye gelen diğer şikayetler de şu şekilde: "Şişli'de yeşil minibüs şoförü bugün 08:32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli'nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor."
VANİLİN PAKETLERİNİN İÇİ BOŞ ÇIKIYOR
"Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum."