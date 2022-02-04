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    • Yaşam
    • 04.02.2022 16:41
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    • 04.02.2022 16:44
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    Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı! 2 ölü 1 yaralı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı. Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı.

    İHA
    Tır ile otomobil çarpıştı! 2 ölü 1 yaralı

    Kaza, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı 07 NY 460 plaka 07 NDT 38 dorse plakalı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı 35 EFP 34 plakalı OPEL marka otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

    Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı.
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        Haberler Yaşam Antalya'da tır ile otomobil çarpıştı! 2 ölü 1 yaralı
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