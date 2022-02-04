Kuş avlamak için girdiği binada çürümüş ceset buldu! Yer: Antalya





"KİMLİK BULUNAMADI"

Tuncay Kılınç'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kimliği belirsiz ceset önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçtiği için çürümüş halde bulunan cesedin yanında tüfek de bulundu. Bölgede cesedin bulunduğu bina gibi birçok metruk bina bulunduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu binalarla ilgili sahibi olmayanların yıkılması, sahibi olanların da sahiplerine yazı yazılması gerektiğini dile getirdi.

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