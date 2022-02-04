Korkunç olay! 'Ağabey' demeyen yengesinin gözüne 37 kez bıçak sapladı





YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehtap İlgar, yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Hayati riski atlatan Mehtap İlgar, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Mehtap İlgar, hala olayın şokunu atlamadığını belirterek, bir gözünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. İlgar, eşinin ve ailesinin desteğiyle bugünleri atlatmaya çalışacaklarını, tedavisi bittikten sonra olaya şahit olan çocuklarıyla birlikte psikolojik destek alacaklarını ifade etti. İlgar, kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtirken, kocası İrfan İlgar da eşinin yanında olduğunu dile getirdi.