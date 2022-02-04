Korkunç olay! 'Ağabey' demeyen yengesinin gözüne 37 kez bıçak sapladı

Olay, 26 Ocak'ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya'yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi.
Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata indi. Recep İlgar, bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.
GÖZÜNE SAPLADI
Evin mutfağından 2 bıçak alan Recep İlgar, Mehtap İlgar'ın boğazını kesmeye çalıştı. Mehtap İlgar, çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi Aysel İlgar, gelinini kurtarmaya çalıştı. Recep İlgar, bıçağı Mehtap İlgar'ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aysel İlgar, pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.