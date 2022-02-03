Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.

Hayatımın en değerlisi annem, gönül güneşin hiç solmasın, yüzün hep aydın, makamın Firdevs olsun. Kandilin mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.