Gündemde en çok araştırılanlar arasında Anneye ve babaya Regaip Kandili mesajları 2022 yer alıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş üç aylar ibadetlerini yerine getiriyor ve Regaip Kandili de bugün idrak ediliyor. Bol bol dualar ve tövbelerin edildiği bu özel ve yılın ilk kandilinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Whatsapp, SMS üzerinden gönderilebilecek anlamlı, güzel, hadisli, dualı anne ve babaya Regaib Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. Anneye ve babanızı mutlu edecek Regaip Kandili mesajları haberimizde yer alıyor.
ANNEYE VE BABAYA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022
Günlerine mutluluk, kaderine bereket, gönlüne saadet dolsun canım annem, ellerinden öperim. Gecen mübarek, menzilin daim olsun.
Benim güzel yürekli babam, Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun, kandilin mübarek olsun.
Benim ağzı dili dualı annem, senin her duan hayırlısıyla kabul ve makbul olsun. Regaip Kandilin mübarek olsun.
Hayatımın en değerlisi annem, gönül güneşin hiç solmasın, yüzün hep aydın, makamın Firdevs olsun. Kandilin mübarek olsun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaib kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..
Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.