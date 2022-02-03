Minik Eymen Sadık Durak'ın davasında flaş gelişme! Telefon incelenip ceza ehliyeti raporu beklenecek





BAKANLIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.