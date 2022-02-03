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    • Yaşam
    • 03.02.2022 12:24
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    • 03.02.2022 12:24
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    3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek?

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar planlı ya da arıza durumundaki su kesintileri hakkında arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Yapılacak kesintiler ve suların ne zaman geleceğine dair bilgiler hakkında özellikle bugün araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi!

    3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi!

    İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli su kesintileri yaşanıyor. Bu durumda İSKİ tarafından duyurulan arıza ya da planlı su kesintileri araştırılıyor. 3 Şubat tarihli kesintileri haberimizde derledik. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi listesi

    3 ŞUBAT 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ

    İlçe: Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler: Ömerli Mah,Hadımköy Mah
    Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi: 03.02.2022 11:02
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe: Bahçelievler
    Etkilenen Mahalleler: Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Yenibosna Merkez Mah
    Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Açıklama: Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi: 03.02.2022 05:52
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe: Bağcılar
    Etkilenen Mahalleler: Mahmutbey Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah
    Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Açıklama: Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi: 03.02.2022 05:52
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

        İlçe: K.Çekmece
        Etkilenen Mahalleler: Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
        Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
        Açıklama: Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
        Başlama Tarihi: 03.02.2022 05:52
        Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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        Haberler Yaşam 3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek?
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