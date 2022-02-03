3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli su kesintileri yaşanıyor. Bu durumda İSKİ tarafından duyurulan arıza ya da planlı su kesintileri araştırılıyor. 3 Şubat tarihli kesintileri haberimizde derledik. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi listesi