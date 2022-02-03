3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içerisinde çeşitli su kesintileri yaşanıyor. Bu durumda İSKİ tarafından duyurulan arıza ya da planlı su kesintileri araştırılıyor. 3 Şubat tarihli kesintileri haberimizde derledik. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi listesi
3 ŞUBAT 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 03.02.2022 11:02
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Yenibosna Merkez Mah
Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 03.02.2022 05:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler: Mahmutbey Mah,Bağlar Mah,15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi: 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama: Bahçelievler-Kocasinan 800 Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 03.02.2022 05:52
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.