Gece yarısı kanlı pusu! İzmirli müzisyen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti





OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.