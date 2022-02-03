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    • Yaşam
    • 04.02.2022 07:00
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    • 04.02.2022 07:00
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    Gece yarısı kanlı pusu! İzmirli müzisyen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İzmir'in Buca ilçesinde, müzisyen Şener Esen (42), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

    DHA
    Gece yarısı kanlı pusu! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

    Olay, saat 03.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi 337 sokakta meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtilen Şener Esen, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca açılan ateş sonucu ağır yaralandı.



    OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
    Esen, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


    Esen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.




        Esen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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