Samsun'da otizmli süper çocuk Ozan Memiş, 7 dil biliyor, Kuran okuyor, piyano çalıyor!

Samsun'da otizmli süper çocuk 18 yaşındaki Ozan Memiş, 5 yaşında Kuran'ı Kerim okumayı öğrendi. 7 yabancı dili, ana dili gibi ezberledi. Bu dillerde Kuran'ı tercüme etti. Bu da yetmedi, adeta piyano tuşlarıyla dans ederek müzik alanında da kendini gösterdi. Anne Veda Turan, "Ozan'ın 3 yaşına kadar otizmli olduğunu bilmiyorduk. Ozan'a seslendiğimizi zaman bize bakmıyor cevap vermiyordu. Önce kulaklarında sorun var sanıyorduk. Kulak doktorlarına götürdük. Kulaklarında sorun olmadığını söylediler. Sonra birçok alanda doktora götürdük. Hatta psikoloğa götürdük. Sonrasında bize otizmli olduğunu söylediler. Ozan ile her gün yeni bir şey öğreniyoruz" dedi.