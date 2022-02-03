Samsun'da otizmli süper çocuk Ozan Memiş, 7 dil biliyor, Kuran okuyor, piyano çalıyor!

Samsun'da otizmli süper çocuk 18 yaşındaki Ozan Memiş, 5 yaşında Kuran'ı Kerim okumayı öğrendi. 7 yabancı dili, ana dili gibi ezberledi. Bu dillerde Kuran'ı tercüme etti. Bu da yetmedi, adeta piyano tuşlarıyla dans ederek müzik alanında da kendini gösterdi. Anne Veda Turan, "Ozan'ın 3 yaşına kadar otizmli olduğunu bilmiyorduk. Ozan'a seslendiğimizi zaman bize bakmıyor cevap vermiyordu. Önce kulaklarında sorun var sanıyorduk. Kulak doktorlarına götürdük. Kulaklarında sorun olmadığını söylediler. Sonra birçok alanda doktora götürdük. Hatta psikoloğa götürdük. Sonrasında bize otizmli olduğunu söylediler. Ozan ile her gün yeni bir şey öğreniyoruz" dedi.
O BİZİM GURURUMUZ...
Ozan'ın Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça'yı çok iyi bildiğini ve Kuran'ı da bu dillerde tercüme ettiğini belirten Turan, " Ozan 16 yaşında Kuran'ı ezberledi. Hafızlık belgesi aldı. İyi derecede piyano çalıyor. Her şeye çok meraklı Günün büyük bölümü bilgisayarının başında geçiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Yeni bir şey yaptıkça ta çok mutlu oluyor" diyerek oğluyla gurur duyduğunu belirtti.
9 YAŞINDA HAFIZ OLDU!
Samsun Canik'te Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulu'nda eğitim gören otizm hastası Ozan Memiş, 9 yaşındayken Esmaül Hüsna'yı ezberledi. Hafızlık belgesi aldı.