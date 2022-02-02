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    • Yaşam
    • 03.02.2022 01:18
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    • 03.02.2022 01:19
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    Silahı incelerken arkadaşını vurdu

    Son dakika haberleri... Sinop’ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Arkadaşını yaralayan şahıs ise gözaltına alındı.

    Yanlışlıkla arkadaşını vurdu

    Sinop'ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu.

    Olay, 22:15 sıralarında Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda meydana geldi. Mekanda birlikte oturan Mertcan D. İle Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı ateş aldı.

    Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise gözaltına alındı. Cemil R.'nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

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