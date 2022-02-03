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    • Yaşam
    • 03.02.2022 21:55
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    • 03.02.2022 21:55
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    Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Diyanet?

    Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Diyanet? Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar 2022 yılının ilk kandilini yaşarken ibadetlerini de doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. İşte bu noktada sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu olan Regaip Kandili namazı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Diyanet?

    Müslüman alemi 2022 yılında üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşarken sabah saatlerinden itibaren Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Diyanet araştırmasını da yoğun bir şekilde yapar oldu. Üç ayların ilki Recep ayı dün idrak edilmeye başlandı ve bugün 3 Şubat Perşembe Regaip Kandili idrak ediliyor. İslam dünyası bu özel günü bol bol ibadetlerle geçirecek ve Regaip Kandili namazının kılınışını öğrenmek istiyor. Peki Regaip Kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

    Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

    Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

        REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

        Kur'an-ı Kerim okunmalı

        Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

        Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

        Allah rızası için namaz kılmalı

        Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

        Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

        Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

        Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

        Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

        Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

        Dargın ve küskünleri barıştırmalı

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

        Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.
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