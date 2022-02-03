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    • 03.02.2022 08:09
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    İzmir'i sağanak vurdu! İş yerlerini su bastı yollarda göçükler oluştu

    Son dakika haberi! İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Bazı yollarda göçükler meydana gelirken su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

    DHA
    İzmir’i sağanak vurdu!

    İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.


    HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ




    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak yağış beklendiği uyarısının ardından, kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


    YOLLARDA GÖÇÜKLER MEYDANA GELDİ
    Sağanak yağış nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.




        İhbar üzerine, göçük yaşanan yerlerde ekipler tarafından şerit çekilerek önlemi alındı.




        İŞ YERLERİNİ SU BASTI
        Sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Sağanak yağışın devam ettiği kentte, itfaiye ve polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlara karşı teyakkuz halide çalışmalarını sürdürüyor.

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