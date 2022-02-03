İzmir'i sağanak vurdu! İş yerlerini su bastı yollarda göçükler oluştu

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak yağış beklendiği uyarısının ardından, kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
YOLLARDA GÖÇÜKLER MEYDANA GELDİ
Sağanak yağış nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.