Alkollü sürücü 15 kilometrelik takiple yakalandı

Otomobilden indirilen sürücü M.T.Ç. (28), ekiplere (28) alkollü olduğu için kaçtığını söyledi. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücü M.T.Ç.'nin 1.82 promil alkollü olduğunu belirledi. M.T.Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.