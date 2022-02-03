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    • Yaşam
    • 03.02.2022 21:59
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    • 03.02.2022 22:00
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    Regaib Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur?

    Üç ayların ilki olan Recep ayı dün itibariyle başladı. Recep ayının ilk cuma gecesi yani Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli olan bu mübarek günle ilgili dini bilgiler araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

    Regaip Kandili’nde ne olmuştur? Regaib Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir?

    İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek gecelerden birisi olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu önemli günde dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar Regaip Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? İşte kapsamlı bilgi...

    REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

    Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

    REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

    Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.

    "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.

    Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.

    Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarında kullanılır.

        "Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" haliyle Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" haliyle Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" haliyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" haliyle Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçmektedir.

        Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."

        (Tevbe suresi, 36. ayet)

        Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar müfessirlere göre Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.

        İnsanların güven içinde hac ibadetlerini yapabilmeleri için "haram aylar" ile ilgili hükümler Hz. İbrahim zamanında konuldu. Sonraki yıllarda halk bu hükümleri devam ettirdi. Cahiliye döneminde de Recep ayına önem verilirdi. Kabileler kendi aralarında sulh yaparak savaş ve baskını yasaklardı. İslam'dan sonra da bu aya gösterilen hürmet ve ehemmiyet devam etti.
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