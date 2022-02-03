Regaib Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? Regaip Kandili'nde ne olmuştur?

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği mübarek gecelerden birisi olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu önemli günde dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar Regaip Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaib Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? İşte kapsamlı bilgi...
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.
REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.
"Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.
Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.
Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarında kullanılır.