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Haberler Yaşam Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

Muş'ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 3'üncü kez kapandı. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekipler, çığ tehlikesine rağmen 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açıyor.

AJANSLAR
03.02.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.02.2022 09:51
Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

Kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2500 rakımdaki Üçevler Grup Köy Yolu, yine kapandı.

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Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaştı.

Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

Çığ riskinin de bulunduğu yolda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor.

Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

24 saat aralıksız çalışan ekipler, yoldaki karı iş makineleri ile temizliyor.

Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor

9 Aralık 2021'den itibaren 3 kez kapanan yolun 1 kilometresi, 2 saatlik çalışma ile açılıyor.

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