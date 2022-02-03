Muş’ta kar kalınlığı 10 metreyi buldu! Ekipler, çığ riskine rağmen 1 kilometreyi 2 saatte temizliyor
Muş'ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 3'üncü kez kapandı. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekipler, çığ tehlikesine rağmen 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açıyor.
03.02.2022 09:49
- Son Güncelleme: 03.02.2022 09:51
10 köy ve 21 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaştı.
Çığ riskinin de bulunduğu yolda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor.