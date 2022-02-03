Otobüste temizlik yapan şoför aracında bulduğu poşeti çöp sandı içinden para çıktı





526 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 526 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 437'şer, 4+1 bilenler 527'şer, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



VAKA SAYISI 110 BİN 682

Türkiye'de dün 457 bin 885 Covid-19 testi yapıldı. 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu.



COVİDE KARŞI YENİ İLAÇ

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca, alınan kararı açıkladı. Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta başlayacaktır.



HAMSİ 25 TL

Karadeniz kar ve soğuğun etkisine girdi. Tekneler tonlarca hamsiyle geldi. Balığın kilosu 25 TL'ye indi.



TARİHİ ESER OPERASYONU

Kayserı'de T.Ö, adlı tarihi eser kaçakçısının evine düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 603 altın ve gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö, "Gerçekten çok pişmanım" dedi.



SEVİNCİ YARIM KALDI

Konya'da Bünyamin Özkan ve 5 yaşındaki Eymen Özkan'ın ölümüne neden olan sürücü Furkan Onat'a verilen 18 yıl hapis cezası İstinaf tarafından bozuldu. Ceza 12 yıl 8 aya düşürülünce, aile isyan etti.



SALGININ ETKİSİ

Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü. Prof. Dr. Tezer Kutluk, "7 milyon kişi taranırken 2020'de kanser taramalarını yaptıranların sayısı 3,5 milyona düştü" dedi.



İŞKENCEYE 10 BİN LİRA CEZA

Muş'ta, yaralı kurda işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 10 bin lira ceza kesildi. İsmi açıklanmayan kişi, hatalı olduğunu kabul etti.



'İŞ'MARİT

İsveçliler sigara izmaritlerini sokağa attı. Toplaması için de kargaları işe aldı.

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