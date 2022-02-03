Otobüste temizlik yapan şoför aracında bulduğu poşeti çöp sandı içinden para çıktı

Teleferik-Servergazı Hastanesi hattında çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün şoförü Rıdvan Çelik, dün sabah saatlerinde son durağa ulaştığında mola verdi. Araçta genel te
mizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu.
"PARANIZ BULUNDU"
Çelik, önce çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne söyledi. Yetkililer, Şükran Bilginç'e şoförün parayı bulduğu söylendi. Kısa sürede de para sahibine teslim edildi.
KATİLİNİ SON DEFA ÖPMEK İSTEDİ
Şebnem Şirin'in, kendisini bıçaklayan sevgilisine, "Yeter artık vurma, seni son defa öpeyim" dediği iddia edildi. Denizli'de kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25), kaldıkları apart otelde bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, ikilinin yanındaki odada kalan yabancı uyruklu bir kişinin ifadesinde, "Saat 03.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Furkan, 'özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce Şebnem'in çığlık sesi geldi. Ardından, 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yeter artık bıçaklama... Yardım edin. Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dediği iddia edildi.