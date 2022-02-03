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    Otobüste temizlik yapan şoför aracında bulduğu poşeti çöp sandı içinden para çıktı

    Hastane hattında çalışan otobüs şoförü RIdvan Çelik, araçta genel temizlik yaparken poşet buldu. Çöp zannettiği poeşetten para çıktı. Buluğu parayı sahibine ulaştırdı. Rıdvan Çelik, "Paranın sahibine ulaşması çok önemliydi" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Şubat TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çöp sandı para çıktı

    Teleferik-Servergazı Hastanesi hattında çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 20 BL 395 plakalı otobüsün şoförü Rıdvan Çelik, dün sabah saatlerinde son durağa ulaştığında mola verdi. Araçta genel te
    mizlik ve kontrol yapan Çelik, koltukların arasında poşet buldu.



    "PARANIZ BULUNDU"
    Çelik, önce çöp olduğunu düşündüğü poşetteki parayı fark edip, müdürüne söyledi. Yetkililer, Şükran Bilginç'e şoförün parayı bulduğu söylendi. Kısa sürede de para sahibine teslim edildi.



    KATİLİNİ SON DEFA ÖPMEK İSTEDİ
    Şebnem Şirin'in, kendisini bıçaklayan sevgilisine, "Yeter artık vurma, seni son defa öpeyim" dediği iddia edildi. Denizli'de kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25), kaldıkları apart otelde bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, ikilinin yanındaki odada kalan yabancı uyruklu bir kişinin ifadesinde, "Saat 03.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Furkan, 'özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce Şebnem'in çığlık sesi geldi. Ardından, 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yeter artık bıçaklama... Yardım edin. Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dediği iddia edildi.

        ALMAN OYUNU!
        Üçlü sapık ilişki cinayetinde Alman N.A tutuklandı. Antalya Manavgat'ta üçlü sapık ilişki sırasında K.D'yi (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldüren E.K hapse atıldı. Alman sevgili N.A'nin olay anında ve sonrasında evde olmadığını anlattı. Ancak, güvenlik kamera görüntülerinde olay sonrası eve geldiği tespit edilen N.A, suç delillerini yok etmekten hapse atıldı.



        OLMADI 'YAĞ'!
        Almanya'dan Türkiye'ye gelen Sadaf Gholami (33), Küçükçekmece'de bir hastanede yağ aldırma ve karın gerdirme operasyonu geçirdi. Ardından bölgedeki bir otele geçti. Odasına yerleşti. Ancak gece fenalaşınca en yakın hastaneye kadırıldı ama hayatını kaybetti. Ameliyat olduğu sağlık kuruluşu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



        CEYLAN KORKTU
        Şarkıcı Ceylan Ertem, kabusu yaşadı! Bir kadın dinleyicisi tarafından 5 yıldır taciz edildiğini açıkladı. "Korkuyorum. Yardım edin" çağrısı yaptı.
        Ünlüler son dönemde birbiri ardına yaşanan taciz olaylarıyla gündeme geldi. O isimlere, şarkıcı Ceylan Ertem de eklendi! Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ertem, bir kadın dinleyicisi tarafından 6 yıldız taciz edildiğini söyledi. Yaşadığı korkuyu şöyle dile getirdi: Bir kadın dinleyicim 5-6 yıl önce gittiğim her yerde beni takip etmeye başladı! İzmir'den Anadolu Hisarı'na taşındı. Hediyeler, çiçekler yolladı. Benim için cinsiyet değiştirdiğini ve erkek olduğunu yazdı. "Hayranıyım" diyerek, bir restorana yemek siparişi vermiş. Restoranın fatura göndermesiyle de evimin adresini öğrenmiş. Az önce gönderdiği yemek, bardağı taşıran son damla oldu. Hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. COVİD-19 karantinam biter bitmez savcılığa gideceğim.



            ŞEHİR 'EŞ'KİYASI
            Kadına yönelik şiddet bilmek bilmedi. Mağdur bu kez İ.A isimli sosyal medya fenomeniydi. Genç kadın, eski eşi B.S'nin şiddetine maruz kaldığını söyledi! Cani adamın kendisini bayıltana kadar dövdüğünü bir de o anlarda gülerek resim çektiği pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi! Instagram hebsaından isyan etti: Korkmuyorum! Adalete güveniyorum.



            BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
            Cani B.S, İ.A'yı saatlerce darp etti. Genç kadın bayılınca da fotoğrafını çekti.



            'SU'YA 'UÇKAN'
            İstanbul Kadıköy'de model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye atladı. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize çakıldı. Araç, kısa sürede suya battı. Uçkan ve taksi sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yüzerek kıyıya ulaştı. Ölümden kurtulan genç model, "Suyun altındaydık. Kapıyı açtık. Aracın içine su doldu. Güçlükle araçtan çıkıp yüzerek canımızı zor kurtardık" ifadesini kullandı. Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları anlattı.



                KANIMIZ DONDU
                Yunanistan, İpsala'nın Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde göçmenlere geçit vermedi. Polis, hepsini geri silah ve dayak zoruyla geri gönderdi. Kar soğuğunda sığınacak yer bulamayan göçmenler, hava şartlarına yenildi. Bölgedeki arazilerde yapılan aramada, tam 12 mültecinin donarak öldüğü belirlendi. Cenazeler morga kaldırılırken yaralı mülteciler de hastaneye sevk edildi.



                GALERİ RONALDO
                Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina'nın hayatı filme çekildi. Görüntüler, yıldız futbolcunun 310 milyon liralık garajını ele verdi. Garajının değeri tam 310 milyon liraya kadar ulaştı.



                2 YIL İLK UÇAK
                Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, dün karşılıklı olarak yeniden başladı. Fly One'ın Erivan-İstanbul seferini yapan uçağı 64 yolcusuyla 19.50'de İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular, çiçeklerle karşılandı.



                    125 MİLYON DEVRETTİ
                    6+joker bilen çıkmayınca 125 milyon 259 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 423 bin lira kazandı, 4 bilenler bin 847'şer lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



                    526 BİN LİRA DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca 526 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 437'şer, 4+1 bilenler 527'şer, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    VAKA SAYISI 110 BİN 682
                    Türkiye'de dün 457 bin 885 Covid-19 testi yapıldı. 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu.

                    COVİDE KARŞI YENİ İLAÇ
                    Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca, alınan kararı açıkladı. Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta başlayacaktır.

                    HAMSİ 25 TL
                    Karadeniz kar ve soğuğun etkisine girdi. Tekneler tonlarca hamsiyle geldi. Balığın kilosu 25 TL'ye indi.

                    TARİHİ ESER OPERASYONU
                    Kayserı'de T.Ö, adlı tarihi eser kaçakçısının evine düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 603 altın ve gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö, "Gerçekten çok pişmanım" dedi.

                    SEVİNCİ YARIM KALDI
                    Konya'da                     Bünyamin Özkan ve 5 yaşındaki Eymen Özkan'ın ölümüne neden olan sürücü Furkan Onat'a verilen 18 yıl hapis cezası İstinaf tarafından bozuldu. Ceza 12 yıl 8 aya düşürülünce, aile isyan etti.

                    SALGININ ETKİSİ
                    Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü. Prof. Dr. Tezer Kutluk, "7 milyon kişi taranırken 2020'de kanser taramalarını yaptıranların sayısı 3,5 milyona düştü" dedi.

                    İŞKENCEYE 10 BİN LİRA CEZA
                    Muş'ta, yaralı kurda işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 10 bin lira ceza kesildi. İsmi açıklanmayan kişi, hatalı olduğunu kabul etti.

                    'İŞ'MARİT
                    İsveçliler sigara izmaritlerini sokağa attı. Toplaması için de kargaları işe aldı.

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                    Haberler Yaşam Otobüste temizlik yapan şoför aracında bulduğu poşeti çöp sandı içinden para çıktı
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