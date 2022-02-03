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    • Yaşam
    • 03.02.2022 10:17
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    • 03.02.2022 10:17
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    Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında teknik arıza! Seferler aksadı vatandaş tepki gösterdi

    Son dakika haberi... Sabah saatlerinde İstanbul'un en yoğun metro hatlarından olan Mecidiyeköy - Mahmutbey hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken, vatandaşlar görevlilere tepki gösterdi.

    İstanbul’da metroda teknik arıza yaşandı seferler aksadı

    İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.

    Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü.

    Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.

    Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

    Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.

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    Haberler Yaşam Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattında teknik arıza! Seferler aksadı vatandaş tepki gösterdi
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